شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر تحت 17 عاما يختتم استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عاما، استعداداته الجادة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا غدًا الإثنين، في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام منتخب جنوب أفريقيا في العاشرة مساء غد الإثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

واجتمع الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس ومعاونيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، مع اللاعبين قبل بدء المران من أجل حثهم على أهمية مباراة الغد وضرورة اقتناص النقاط كاملة.

بدأ مران المنتخب الوطني بتدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف الدكتور قاسم قدري مخطط الأحمال، وبعدها تدريبات بالكرة.

واشتملت التدريبات على بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تقسيمة في نهاية المران.

وانتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام جنوب أفريقيا فى افتتاح مشواره بكأس الأمم الأفريقية، وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض، بينما يرتدي منتخب جنوب أفريقيا القميص الأصفر، الشورت الأخضر والجورب الأصفر.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، وعمر رواش المنسق الأمني.