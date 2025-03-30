شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندرى يتوجه إلى المغرب الثلاثاء للمشاركة فى بطولة BAL 5 والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة فريق كرة سلة بنادي الاتحاد السكندرى إلى المغرب بعد غد الثلاثاء استعداداً للمشاركة بمنافسات تصفيات البطولة الافريقية للاندية BAL التى تقام الشهر المقبل بمدينة الرباط.

ويشارك الاتحاد بتصفيات أفريقيا لأندية السلة رجال والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجارى فى نسختها الخامسة، ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التي تضم فرق كلا من الفتح الرباطى المغربى، ستاد مالى، وريفى هوبز النيجيرى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تأجيل مباريات الجولة الختامية من الدور الأول لدورى السوبر، والتي كان مقررا لها اليوم الأحد، إلى يوم 5 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى يوم 20 أبريل نظرا لمشاركة الاتحاد تصفيات بطولة أفريقيا للأندية BAL التي تقام بالمغرب، بينما تقام باقى المباريات يوم 5 أبريل، حيث يلتقى سبورتنج مع هيوبوليس، و الاتصالات مع الزمالك ، بينما يلتقى طلائع الجيش مع الجزيرة.