شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبات استشفائية بعد 12 ساعة طيران إلى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبات استشفائية فى فندق الإقامة، بعد الوصول إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم، الأحد استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو على خوض اللاعبين تدريبات استشفائية من أجل فك العضلات بعد رحلة السفر الطولية التى استغرقت حوالى 12 ساعة تقريباً، تخللها ترانزيت لمدة ساعتين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.