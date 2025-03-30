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وزير الرياضة يشيد بإنجاز منتخب السلاح بعد تتويجه بذهبية كأس العالم بالمجر

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وزير الرياضة يشيد بإنجاز منتخب السلاح بعد تتويجه بذهبية كأس العالم بالمجر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 30 مارس 2025 08:00 م

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر لسلاح السيف للرجال، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ببطولة كأس العالم المقامة بالمجر، إثر فوزه على المنتخب المجري صاحب الأرض والمصنف الثالث عالميًا بنتيجة 45-37 في المباراة النهائية.

وأكد وزير الرياضة أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه أبطال مصر في السلاح، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والجهاز الفني، ودعم الدولة المصرية للرياضات المختلفة استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

كما هنأ المنتخب بهذا الإنجاز الكبير الذي يعزز مكانة مصر على الساحة العالمية.

وشارك في هذا الإنجاز كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، ومازن العربي، حيث نجحوا في تحقيق سلسلة انتصارات مميزة، شملت التغلب على منتخب كوريا، المصنف الأول عالميًا وصاحب ذهبية أولمبياد باريس، في ربع النهائي، ثم الفوز على فرنسا في نصف النهائي، قبل حصد اللقب أمام المجر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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