شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على ضم ظهير أيسر فى الميركاتو الصيفي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تتجه النية فى النادي الأهلي ، بنسبة كبيرة، لضم ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بات هذا المركز من المراكز التي تحتاج تدعيماً رغم تواجد الثلاثي يحيى عطية الله وعلي معلول وكريم الدبيس فى هذا المركز.

وترى لجنة التخطيط للكرة أن مستوى علي معلول ويحيى عطية الله بعد الإصابة، وعدم امتلاك الدبيس الخبرة الكافية، يؤكد ضرورة البحث عن ظهير أيسر قوي.

على صعيد متصل، يُفضّل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاستعانة بالمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق أساسياً في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، عن الدفع بالتونسي علي معلول العائد من إصابة طويلة والظهير الشاب كريم الدبيس.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ورغم عودة معلول للمشاركة مع الفريق بعد غياب ما يقرب من عشرة اشهر بسبب جراحة وتر إكيلس ورغم تواجد الظهير الصاعد كريم الدبيس إلان أن المدير الفني للأهلي يميل إلى الدفع بـ يحيى عطية الله أمام الأهلي ويراه الأنسب والأجهز للمشارة في هذه المباراة التي يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الأهلي في لقاء العودة يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا.