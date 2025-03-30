شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الحسيني: ذهبية سلاح السيف بكأس العالم الأولى فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد المنعم الحسيني، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، أن نجاح منتخب مصر لسلاح السيف فى الفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم لسلاح السيف للرجال بعد الفوز على المجر في عقر دارها يأتي لأول مرة فى التاريخ.

وكتب الحسيني، عبر صفحته الشخصية عبر "فيس بوك"، "ألف مبروك للاعبين المحترمين.. ألف ألف مبروك لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح المحترمين".

فاز عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح في الدورة المنتهية 2021-2024، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة لدورة انتخابية جديدة 2024-2028 مؤخرا، وذلك في انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح المقامة خلال يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على هامش الكونجرس بالعاصمة الأوزبكية تاشكينت.