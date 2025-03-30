شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. نادين السلعاوى درست marketing بأمريكا وتألقت فى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 07:45 م

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى نادين السلعاوى لاعبة كرة السلة بالنادى الاهلى

نادين السلعاوي مواليد 1998، ولدت فى وسط عائلة محبة لكرة السلة، فوالدها هو محمد السلعاوي أحد نجوم مصر السابقين فى السلة، وشقيقها أحمد السلعاوي لاعب الأهلي السابق.

بدأت السلة وهى فى الرابعة من عمرها، وتدرجت حتى شاركت فى 3 بطولات كأس عالم، ومن خلالها وصلها عروض منح دراسية من خلال مشاركتها فى كأس العالم.



سافرت نادين السلعاوى إلى أمريكا فى الثامنة عشرة من عمرها، بعد المرحلة الثانوية، لتكمل دراستها فى أمريكا، حيث تدرس الـmarketing.

ودخلت نادين السلعاوي تاريخ دوري الجامعات الأمريكي؛ بعدما أصبحت أكثر لاعبة مسجلة للنقاط فى تاريخ جامعتها "نورث كارولينا جرينسبورو".

وتزوجت منذ عامين من شخص رياضى أيضا حيث تزوجت من مهند جمال لاعب الواتر بولو.