شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. فكرى صالح يخوض أول مباراة بقميص الزمالك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة فى أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

فكري صالح ، مدرب حراس مرمي منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، يحكى كواليس شهر رمضان وأهم ذكرياته قائلا، "لعبت أول مباراة مع الفريق الأول بالزمالك يوم 1 رمضان 1973 أمام مصر للطيران، ويوم 10 رمضان بدأت حرب أكتوبر المجيدة، وبعد مباراتى الأولى مع الزمالك ابتعدت عن الملاعب لقرابة 7 أشهر لأداء دورى في الخدمة العسكرية وكان لى الشرف بحدوث ذلك".

ويعد فكرى صالح صاحب فضل كبير فى اكتشاف عدد من نجوم حراسة المرمى فى مصر، أبرزهم عصام الحضري واستعاد فكري صالح فى وقت سابق كواليس اكتشاف موهبة الحضري وقال صالح في تصريحات سابقة: تربطني قصة طويلة بعصام الحضري في بداية مشواره في 95 بناء على توصية من مصطفى يونس الذى كان يتولى مسئولية دمياط حينذاك وطلب مني أن أرى اللاعب لضمه للمنتخب الأوليمبي، وبالفعل شاهدته، وبالفعل انضم للمنتخب وكان ترتيبه العاشر بين الحراس، وبعد منافسة كبيرة مع أسماء كثيرة لعب المباراة الأولى أمام نيجيريا.