شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتوج ببطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

توج البطل المصري مصطفى عسل ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي يستضيفها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار.

وفاز مصطفي عسل علي النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0 فى المباراة النهائية ليحسم اللقب بشكل رسمي.

كما توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة و المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، بلقب السيدات فى بطولة أوبتاسيا للاسكواش.

وفازت هانيا الحمامي على الانجليزية جورجينا كيندي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 11-3.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة مصرية بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

4 لاعبين في منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل.

8 لاعبات في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي.

ويحمل الثنائي، البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لقب البطولة عن النسخة الأخيرة، بينما كانت البلجيكية نيلي جليس هي آخر بطلة متوجة بالبطولة في منافسات السيدات.