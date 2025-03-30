موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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الأحد، 30 مارس 2025 05:30 م

يستدرج فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الهلال السودانى الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني فى المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الأهلى مع الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا



الأهلي يواجه الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني

يتولى الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الاهلى والهلال تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

القيمة التسويقية للأهلى والهلال السودانى



تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا



تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.