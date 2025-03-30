شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على معايشة محمود خالد فى الدورى الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 05:15 م

وافق مسئولو الزمالك على العرض الذى تلقاه النادى لسفر محمود خالد لاعب فريق مواليد 2009 إلى اسبانيا لقضاء فترة معايشة مع فريق بيتيس الإسبانى خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر بالزمالك أن النادى لا يقف فى طريق لاعبيه أو طموحهم، وفيما يخص عرض المعايشة لمحمود خالد فسيتحدد موعد سفره لإسبانيا بعد توقف بطولة دورى الجمهورية التى يشارك فيها اللاعب مع فريقه.

وكان الزمالك قد وافق على خضوع أحمد نيازى لاعب فريق الشباب مواليد 2005 لفترة معايشة بأحد أندية بلجيكا خلال الصيف المقبل.

وحال نجاح اللاعب في فترة المعايشة سينضم للنادي البلجيكى على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

ومن المقرر ان ينضم أحمد نيازى للفريق البلجيكى فى الصيف لقضاء فترة المعايشة لمدة 15 يوم، ثم الانضمام رسمى على سبيل الإعارة حال تقديمه المستوى المطلوب خلال المعايشة.