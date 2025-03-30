شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تتوج ببطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي يستضيفها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار.

وفازت هانيا الحمامي على الإنجليزية جورجينا كيندي فى المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مبارا. استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 11-3.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة مصرية بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

4 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل.

8 لاعبات في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي.

ويحمل الثنائي البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لقب البطولة عن النسخة الأخيرة، بينما كانت البلجيكية نيلي جليس هى آخر بطلة متوجة بالبطولة فى منافسات السيدات.