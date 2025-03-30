شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو ووزير الرياضة القطري يهنئان هاني أبو ريدة بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال إنفانتينو في رسالته لأبو ريدة، "بمناسبة عيد الفطر، أُرسل إليكم أطيب الأمنيات القلبية بالصحة والسعادة والرخاء." وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، "عيد مبارك! نتمنى أن يكون هذا الوقت السعيد، مصدرًا للسرور واللحظات الثمينة، التي تشاركونها مع أحبائكم، أتطلع لرؤيتكم مجددًا قريبًا."

كما أرسل حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الشباب والرياضة القطري وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ حمد بن خليفة فى رسالته لأبو ريدة، "يسرني أن أتقدم إليكم وإلى جميع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، وإلى أسرة كرة القدم المصرية، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى ذويكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير."

من ناحية أخرى، يعقد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، اجتماعا مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك؛ لمناقشة العروض التى تلقاها اتحاد الكرة مؤخراً لإقامة مباريات ودية للمنتخب خلال المعسكر المقبل للفراعنة خلال شهر يونيو 2025.

وطلب حسام حسن الاطلاع على كافة العروض التى وصلت اتحاد الكرة لدراستها ومناقشتها، حيث ينتظر منتخب مصر توقفا دوليا خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل، وستشهد هذه الفترة إقامة مباراة أو مباراتين وديتين، أما فيما يتعلق بالمواجهات الرسمية، يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا ثم بوركينا فاسو خلال التوقف الدولي فى أكتوبر المقبل.

ويبدأ التوقف من يوم 6 أكتوبر ويستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر، ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا فى القاهرة ثم مع بوركينا فاسو فى ملعب الأخير، ومن المنتظر أن يتحدد الموعد النهائي للمباراتين خلال الفترة المقبلة.

تعتبر هاتين المباراتين حاسمتين بشكل كبير فى صعود المنتخب لكأس العالم، خاصة أنها تشهد مواجهة مع المنافس المباشر للفراعنة وهو منتخب بوركينا فاسو.