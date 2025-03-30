شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. محمد صلاح يقدم طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 05:00 م

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

محمد صلاح نجم الزمالك السابق يقدم طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ فى الوصفة التالية:

المقادير

فراخ مقطعة

بطاطس مقطعة

طماطم

صلصة طماطم

ملح

فلفل

كمون

زيت زيتون

توم بودرة

بصل بودرة

طريقة التحضير

غسل البطاطس المقطعه وتشويحها مع وضع عليها بهارات ملح فلفل كمون وبابريكا وتوم وبصل بودر وزيت الزيتون.

تشويح الفراخ المقطعة مع خلطها وتوزيعها على البطاطس قبل وضعها فى الفرن لمدة ساعة إلا ربع.