شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل مقر الإقامة فى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر فندق الإقامة بمدينة كيب تاون استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت الرحلة حوالى 12 ساعة تقريباً، تخللها ترانزيت لمدة ساعتين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباً خفيفاً مساء اليوم في فندق الإقامة استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.