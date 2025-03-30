شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين باستاد الطور الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

تُعلن وزارة الشباب والرياضة مواصلة الاستعدادات بمختلف المحافظات "محافظة جنوب سيناء"، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ، وبالتنسيق مع مديرية أوقاف جنوب سيناء.

وتم تحديد الاستاد الرياضي بالطور لاستقبال المصلين، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف. ووجه وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين مجاناً طوال أيام العيد.

وفي إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف، تم اختيار الاستاد الرياضي بالطور لاستقبال المصلين وتفعيل مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة. وتشمل الاستعدادات تجهيز الملاعب ليلة العيد، مع مشاركة فرق المتطوعين من اعضاء برلمان الشباب و الطلائع وأندية التطوع، لضمان تنظيم دخول آلاف المصلين بسلاسة. كما سيتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لإضفاء أجواء البهجة على الأطفال، حيث تستمر الفعاليات الترفيهية على مدار أيام العيد.

وتشمل فعاليات العيد أيضاً تنظيم يوم ترفيهي لأهالي المدن بالمحافظة بداخل مراكز الشباب ، بهدف إدخال الفرحة والسرور على الجميع، وسيتم إتاحة جميع إمكانيات المراكز للجمهور، مع تقديم أنشطة متنوعة تشمل الألعاب الرياضية، والملاهي، وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

وتأتي مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، وعدم اقتصارها على الأنشطة الرياضية فقط، بل توسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات الثقافية والترفيهية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة ودعم رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة.