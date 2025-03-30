شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواحهة ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى تقام الأربعاء المقبل.

وغادرت بعثة فريق الزمالك إلى جنوب أفريقيا فجر اليوم، الأحد، استعدادا لخوض المباراة المقرر لها الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون الجنوب أفريقى، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة حوالى 12 ساعة تقريباً يتخللها ترانزيت لمدة ساعتين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الأربعاء عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، سواء الإصابة أو التأهيل أو لأسباب فنية وإدارية، حيث يغيب كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا، أحمد الجفالى، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، عبد الله السعيد، حمزة المثلوثى، محمد السيد، وحسام أشرف.

كما يغيب محمود بنتايج لعدم استخراج التأشيرة الخاصة به لامتلاكه جواز سفر مغربى وإقامة بفرنسا، بينما يغيب شيكابالا لإصابته بكدمة فى الركبة خلال مباراة الفريق أمام بتروجت، كما يغيب عبدالله السعيد للإصابة أيضا حيث يعانى من آلام فى الظهر، والجفالى لخضوعه لبرنامج تأهيلى من الإصابة بالعضلة الخلفية. وفيما يخص عبد الشافى فغيابه لعدم الجاهزبة، وأحمد حمدى للتأهيل من الصليبى. وفيما يخص غياب محمد السيد وحسام أشرف فجاء لأسباب فنية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش فى السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.