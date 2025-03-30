شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستعد لاستقبال المصلين فى 100 مركز شباب بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 01:55 م

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تستعد الوزارة لاستقبال المصلين والمترددين على مراكز الشباب خلال عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث تم تخصيص 100 مركز شباب ونادٍ بمحافظة أسيوط لاستقبال المواطنين، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وتشمل الاستعدادات تجهيز الساحات لاستقبال المصلين وفق الضوابط المعتمدة، وتنظيم دخولهم بمشاركة فرق المتطوعين من مشروع "شباب يدير شباب - YLY" وأندية التطوع، لضمان سهولة الحركة داخل المراكز.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب مجاناً أمام المواطنين طوال أيام العيد، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تهدف إلى توفير بيئة ترفيهية وثقافية متكاملة.

وتتضمن الفعاليات الترفيهية تنظيم أنشطة رياضية وألعاب للأطفال، إلى جانب إتاحة الملاعب، وحمامات السباحة، وصالات البلياردو وتنس الطاولة، بهدف إدخال البهجة على الجميع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية تسهم في توفير أنشطة متنوعة لجميع الفئات.