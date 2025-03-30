شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يسافر فريق الكرة بالنادي الأهلى إلى موريتانيا 5 أبريل المقبل على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة من مساء يوم 8 أبريل المقبل بتوقيت القاهرة.

ويلعب الهلال مبارياته في دوري أبطال أفريقيا بموريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، وتقرر سفر محمد شوقي نائب المدير الرياضي للأهلي وسمير عدلي المدير الإداري إلى موريتانيا قبل بعثة الأهلي بـ48 ساعة للترتيب لاستقبال البعثة وحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

ويتولى الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الاهلى والهلال تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.