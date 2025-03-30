شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد حسام حسن اعتبار المدرب الوطني أمام إثيوبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مواجهة الدار البيضاء الأخيرة أمام منتخب إثيوبيا، رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اعتبار المدرب الوطني أمام المنتخب الإثيوبي، الذي تفوق على منتخب مصر (2 – 0) على ملعب بينجو الوطني فى ليلونجوي، عاصمة مالاوي، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الماضية، بتاريخ 9 يونيو 2022، تحت قيادة مدربه الراحل إيهاب جلال وتسبب بشكل مباشر فى إنهاء مسيرته مبكراً.

حسام حسن يقود المنتخب للفوز علي أثيوبيا

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا مؤخرا 2/0 في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم، وخاض حسام حسن كمدرب منذ توليه مهمة قيادة منتخب مصر فى 6 فبراير 2024 "12 مباراة" مع الفراعنة "2 ودية و 10 رسمية".

وسجل منتخب مصر خلال المباريات الـ 12 "21 هدفا"، وتلقت شباكه 8 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى 6 مباريات، وخلال المباريات الـ10 الرسمية لم يتلق منتخب مصر أي هزيمة، حيث كانت الخسارة الوحيدة فى مباراة ودية.

حسام حسن يقود الفراعنة لنهائيات أمم أفريقيا

وتأهل منتخب مصر إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت قيادة حسام حسن متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة حيث حسم منتخب الفراعنة التأهل من الجولة الرابعة بعد 4 انتصارات متتالية للمرة الأولي وبشباك نظيفة.

وواصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.