شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية ياسر إبراهيم وعمرو السولية لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ثنائي الفريق ياسر إبراهيم وعمرو السولية لمباراة الهلال السودانى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واشتكى السولية وياسر إبراهيم من إصابات عضلية على مدار اليومين الماضيين قبل أن يتماثل الثنائي للشفاء، ويؤكدان جاهزيتهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية وجاهزيتهما لمواجهة الهلال.

ويدخل فريق الكرة بالأهلي معسكراً مغلقاً اليوم،الأحد، استعداداً لمباراة الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي تُعد واحدة من المحطات الصعبة في مشوار المارد الأحمر ببطولة دوري الأبطال هذا الموسم.

30 ألف مشجع يُساندون الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي الأهلى مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

يتولى الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الاهلى والهلال تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.