شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة ستيلينبوش.. ماذا قدم الزمالك فى 4 نسخ بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى لقاء يبحث فيه الأبيض عن نتيجة إيجابية تؤمن موقفه في لقاء العودة.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية مشوار الزمالك خلال 4 نسخ سابقة قبل رحلة ربع نهائي الكونفدرالية في النسخة الخامسة..

بدأت مشاركة الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2015 ، وقدم مستوى جيدا صعد به إلى نصف النهائي ولكن التوفيق لم يحالفه حتى النهاية،بعد خروجه على يد النجم الساحلى التونسي حيث خسر في مباراة الذهاب بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وفي الإياب انتصر بثلاثية نظيفة، ولكنها لم تكن كافية للتأهل إلى النهائي.

وكانت الصدمة الكبرى للزمالك فى تاريخ مشاركاته في الكونفدرالية للمرة الثانية الخروج من الدور الأول على يد ويلايتا ديشا الإثيوبي موسم 2018 حيث خسر في الذهاب 2-1، وانتصر في الإياب بنفس النتيجة، لكنه خسر بركلات الترجيح 4-3.

وشهد عام 2019، مشاركة الزمالك في الكونفدرالية للمرة الثالثة، ونجح في تحقيق اللقب على حساب نهضة بركان، حيث خسر في الذهاب بهدف نظيف، ثم انتصر في الإياب بنفس النتيجة، ليحسم لقب البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وفى موسم 2024 استعاد الزمالك التتويج القارى، بعد غياب 4 سنوات،وبالتحديد عام 2019 الذى فاز فيه الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه والمفارقة العجيبة أنها كانت على حساب ذات الفريق (نهضة بركان المغربى).