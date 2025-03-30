شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 30 هدفاً فى الدوري تزين مسيرة مؤمن زكريا مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفى الرياضة المصرية التى تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لمؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق.

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ"مؤمن زكريا"، مسيرته الكروية مع النادى الأهلى عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربى موسم 2010/2009 خاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادى المصرى مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربى كشرط جزائى.

ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبى فى فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012/2011 مقابل مليون جنيه ونصف، ولعب مع الفريق البترولى 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.

مؤمن زكريا انتقل إلى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم 2013/2012 مقابل مليون جنيه ونصف وشرط جزائي فى حال خروج الزمالك من دورى أبطال أفريقيا لعام 2014 يعود إلى ناديه إنبي، وشارك مع الزمالك في 55 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 5 آخرين.

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

شارك مؤمن زكريا مع المنتخب الوطني في 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وكانت مباراته الأولي مع الفراعنة أمام منتخب كينيا مباراة ودية أقيمت في 30 اغسطس 2014 وفازت بها مصر 1-0، أما مباراته الأخيرة كانت ودية أمام اليونان في مارس 2018 وخسرها المنتخب بهدف نظيف.

خاض مؤمن زكريا تجربة الاحتراف مرتين، الأولى كانت في شهر يناير موسم 2018، لصفوف نادي أهلي جدة السعودي علي سبيل الإعارة، ولعب مع الفريق 17 مباراة في مختلف البطولات وسجل 6 أهداف وبعد انتهاء إعارته عاد للنادي الأهلي لكنه لم يحظ بفرصة للمشاركة، لتتم إعارته للمرة الثانية لنادي أحد السعودي مطلع موسم 2019، ولكنه لم يشارك في أي مباراة وأنهي النادي تعاقده معه سريعًا بسبب الإصابة.

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر.

بطولات مؤمن زكريا كثيرة ، حيث حصد مع نادى الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدورى الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013و2014.. وفى الاهلى حصد 8 بطولات حيث توج بلقب الدورى المصرى الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلى "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.