شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجتمع مع أبو ريدة لمناقشة وديات المنتخب فى معسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، اجتماعا مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك؛ لمناقشة العروض التى تلقاها اتحاد الكرة مؤخراً لإقامة مباريات ودية للمنتخب خلال المعسكر المقبل للفراعنة خلال شهر يونيو 2025.

حسام حسن يطلب الاطلاع على كافة العروض

وطلب حسام حسن الاطلاع على كافة العروض التى وصلت اتحاد الكرة لدراستها ومناقشتها، حيث ينتظر منتخب مصر توقفا دوليا خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل، وستشهد هذه الفترة إقامة مباراة أو مباراتين وديتين، أما فيما يتعلق بالمواجهات الرسمية، يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا ثم بوركينا فاسو خلال التوقف الدولي فى أكتوبر المقبل.

ويبدأ التوقف من يوم 6 أكتوبر ويستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر، ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا فى القاهرة ثم مع بوركينا فاسو فى ملعب الأخير، ومن المنتظر أن يتحدد الموعد النهائي للمباراتين خلال الفترة المقبلة. تعتبر هاتين المباراتين حاسمتين بشكل كبير فى صعود المنتخب لكأس العالم، خاصة أنها تشهد مواجهة مع المنافس المباشر للفراعنة وهو منتخب بوركينا فاسو.

حسام حسن يصدر بيانا لتوضيح تصريحاته بشأن زيزو

وأصدر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بيانًا بشأن التصريحات التي أدلى بها خلال الساعات الماضية لأحد البرامج الرمضانية، بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، والتي تم تفسيرها بشكل خاطئ على حد قوله.

وقال حسام حسن في بيانه، إن هناك اقتطاعًا كبيرًا فى البرنامج، حيث تم اقتطاع العديد من التصريحات وعدم إذاعتها بشكل كامل، ما تسبب في لبث بشأن في بعض المواضيع ومنها تصريحه بانتقال زيزو للأهلي".

وأكد حسام حسن في الحلقة أن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الكلام ومنها سؤال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للأهلي هل سيستفيد فنيًا ويكون إضافة ليكون رد حسام حسن إنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيدًا له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته.

ويؤكد حسام حسن الوقوف علي مسافة واحدة من جميع الأندية وأنه يحترم الأهلي والزمالك وجماهيرهم العريقة.

وأعلن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود، حيث إنه يكن كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتها.

حسام حسن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم فى المباريات الرسمية

وحافظ حسام حسن على سجله خالياً من أي خسارة مع المنتخب على مدار 10 مباريات رسمية متتالية بفوزه في 6 منها في مقابل 4 تعادلات علماً بأنه لم يحقق أي فوز في 4 مباريات متتالية في آخر عهده مع البرتغالي روي فيتوريا.

حسام حسن يقود المنتخب لصدارة مجموعته فى تصفيات كأس العالم

وقاد حسام حسن منتخب مصر لصدارة مجموعته فى تصفيات كأس العالم، حيث يتربع المنتخب الوطنى على قمة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة بعد 6 مباريات فى التصفيات المونديالية.