شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الزمالك تحدد 3 مراكز فى تدعيمات الفريق بالانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على تدعيم 3 مراكز فى الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل استمرار بناء فريق قوي ينافس على كل البطولات، فضلاً عن الرغبة فى سد أوجه العجز والنقص التى عانى منها الفريق الأبيض في بعض المراكز خلال الفترة الماضية.

يسلط ”الخليج 365” الضوء فى السطور التالية على هذه المراكز.

مركز الجناح الأيسر

يأتي على رأس المراكز التي تدرس لجنة التخطيط تدعيمها فى الانتقالات الصيفية المقبلة الجناح الأيسر تحسباً لعدم تجديد أحمد مصطفى "زيزو" عقده مع النادي، حيث لا يتواجد في هذا المكان سوى اللاعب الشاب التونسي أحمد الجفالي.

مركز المهاجم

نفس الحال ينطبق على مركز المهاجم، حيث تنوى لجنة التخطيط بنادى الزمالك البحث عن مهاجم أجنبي قوي يسجل من أنصاف الفرص، ويعاون التونسي سيف الدين الجزيري وناصر منسي في هذا المكان في الوقت الذى بات حسام أشرف قريباً من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مركز الظهير الأيمن

واستقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب قوى صاحب خبرات عالية، واختياره سيكون بعناية كبيرة ليصبح مستقبلاً للفريق الأبيض في هذا المكان في ظل تقدم عمر اللاعب عمر جابر رغم تجديد عقده مع النادى وقلة خبرات أحمد اللاعب الشاب أحمد محمود.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى،أحمد حسام ميدو،حازم إمام وعمرو الجناينى عملها في ملف الصفقات الصيفية بمجرد الانتهاء من تجديد عقود اللاعبين.