شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يؤكد انتقال زيزو للأهلي والإعلان الرسمي فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر في الأهلي أن صفقة انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك إلى القلعة الحمراء حسمت بنسبة تتخطى الـ99%، مُشيراً إلى أن الأهلي أنهى جميع الاتفاقات المالية مع اللاعب ووالده الذي يقوم بدور وكيل أعماله.

وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أن زيزو عقد أكثر من جلسة مع مسئولى الأهلي، بل ووقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم، ولا يتبقى سوى إعلان الصفقة فى الوقت المناسب.

وتابع المصدر، حسمنا صفقة زيزو منذ عدة أسابيع، ونثق فى اتفاقنا مع اللاعب الذي تم عن تراضٍ وقناعةٍ تامة من اللاعب ووالده، بعدما تم تقديم عرض مناسب له يصل إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه فى الموسم.

وشدد المصدر على أن خزينة الأهلي ستتحمّل 25 مليونا، فيما يتحمّل رجال الأعمال وشركة كرة القدم بالنادي المبلغ المتبقي، هذا بخلاف مكافآت الفوز والتتويج بالبطولات.

وفسّر المصدر احتفال زيزو مع جمهور الزمالك بهدفه الرائع فى سيراميكا خلال مباراة الفريقين الجمعة، فى نصف نهائي كأس مصر، قائلاً، "لم يكن احتفالا.. بل كان وداعاً.. فـ زيزو يعلم جيداً أن أيامه فى البيت الأبيض باتت معدودة بعدما وقع عقود انتقاله للأهلي".

وحول إمكانية بقاء زيزو فى الزمالك أو انتقاله لأي نادٍ آخر غير الأهلي قال المصدر، "هذا صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا، وفرص تنفيذه لا تتخطى 1%، وسيحدث ذلك إذا حدثت أشياء غير تقليدية وطلب اللاعب إعادة العقود للأهلي".

وأكد المصدر أن الأهلي كان يُتابع جيداً محاولات مسئولى الزمالك وبعض رجال الأعمال المُنتمين للأبيض، فى مقدمتهم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، لتجديد عقد زيزو، ولكن الأهلي كان قد حسم الأمر وأنهى كل ما يتعلق بالصفقة مع اللاعب.