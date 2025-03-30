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الأحد، 30 مارس 2025 11:00 ص

يسابق أنيس بوجلبان ، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى البورسعيدى ، الزمن حالياً للاستقرار على التشكيل الأساسي المنتظر الرهان عليه فى مواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب الدور ربع النهائى من عمر بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.

موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

يلتقى المصري و سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حكم مباراة المصرى وسيمبا التنزانى

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو".

جدير بالذكر أن " بوبو تراوري" كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين

القنوات الناقلة المصري وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

تنقل مباراة المصري البورسعيدي ضد سيمبا التنزاني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا