شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يفاضل بين فتوح وحمدى لتعويض غياب بنتايج أمام ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك بين الثنائي أحمد فتوح ومحمد حمدى لاعبى الفريق للاعتماد على أحدهما خلال مباراة الفريق المقبلة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي ببطولة الكونفدرالية، فى ظل غياب محمود بنتايج عن المشاركة مع الفريق بالمباراة القادمة.

وتعد فرصة فتوح أكبر للمشاركة فى غياب بنتايج على أن يكون محمد حمدى على مقاعد البدلاء.

ويغيب المغربى محمود بنتايج عن رحلة الزمالك إلى جنوب أفريقيا لعدم استخراج التأشيرة الخاصة به، بسبب أنه يمتلك جواز سفر مغربى وإقامة بفرنسا اى يجب عليه لاستخراج التأشيرة السفر الى المغرب او فرنسا.

وحال سفر نتايج إلى المغرب أو فرنسا كان هذا يحتاج وقتا لا يقل عن أسبوعين، تزامنا من ارتباط الفريق بمباريات مهمة، وهو ما يٌعد أمرا صعبا باستغناء الفريق عن خدماته خلال فترة سفر استخراج التأشيرة.

ويلتقى الزمالك مع ستيلبنوش الجنوب إفريقى فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما تقام مباراة الاياب يوم الأربعاء 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي في السادسة مساء.