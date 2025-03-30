شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب عصراً قبل دخول معسكر مغلق استعداداً للهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة بالأهلي معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة الهلال السودانى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تُعد واحدة من المحطات الصعبة فى مشوار المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويلتقي الأهلى مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ويخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش في الثالثة عصراً، ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بأحد فنادق التجمع الخامس استعداداً لمواجهة الهلال المرتقبة التي يتطلع فيها الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة المقرر إقامته في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.

الأهلي يواجه الهلال في ربع نهائي دوري الأبطال

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

يتولى الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الاهلى والهلال تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.