شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة البولينج تعزز صحة القلب وتنمى المهارات الحركية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 10:00 ص

عالم الرياضة مليء بالمعلومات، سواء على الصعيد التاريخي للعبات أو فوائد الممارسة، ولأن "العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

وهناك كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف على فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة البولينج.

فوائد البولينج:

1- ممارسة البولينج أمر جيد لتقوية العضلات، إذ إن الميل لتحريك الكرة أمر جيد لاسترخاء العضلات أيضا.

2- ممارسة رياضة البولينج تقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكر والكولسترول، ويعزز من الدورة الدموية من خلال اللعب بشكل منتظم على الأقل مرتين فى الأسبوع.

3. تعمل على تعزيز التركيز والمهارات الحركية.

4. تقلل من مستوى الإجهاد ويسمح لك بتكوين صداقات فى الحياة اليومية.

5. تعمل على حرق السعرات الحرارية فيما يقرب من 150 حتى 300 سعر حرارى.

6. ممارسة رياضة البولينج مرة واحدة فى الأسبوع تساعد فى إكساب الجسم اللياقة البدنية، ويجعله أكثر خفة ومرونة.