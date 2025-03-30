شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، بعد تقارب وجهات النظر بين أعضاء لجنة التخطيط ووالد اللاعب.

تكمن الأزمة الأساسية فى المفاوضات على تجديد التعاقد في سوء العلاقة بين زيزو ووالده مع مسئولى النادي، فى ظل تناول الملف بشكل مكثف بجميع وسائل الإعلام، وهو ما اعتبره اللاعب ووالده أن الإدارة تقوم بتشويه صورة اللاعب أمام الجماهير.

تحسين العلاقة كان أهم أهداف لجنة التخطيط، حيث ثمَّن أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط موهبة "زيزو"، مؤكداً أنه أهم لاعب مصري فى الخمس سنوات الأخيرة، وكتب ميدو عبر صفحته على منصة "x": "أحمد مصطفى "زيزو" أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة، لاعب يستحق كل التقدير والاحترام لأدائه والتزامه الكامل مع منتخب مصر ونادي الزمالك".

وأضاف ميدو، "ووراء كل هذا، أسرة تدعم بطلها، على رأسها أب يستحق الشكر كونه آمن بموهبة نجله رغم كل المصاعب في بداية مسيرته، ونجح أن يجعله الأفضل بلا منازع ويستحق الكابتن مصطفى سيد التحية لتقديمه نموذج يُحترم لكل أولياء الأمور في كيفية إدارة موهبة نجله".

وأجرى أعضاء لجنة التخطيط اتصالات مكثفة مع والد زيزو لعقد جلسة عقب عودة اللاعب من جنوب أفريقيا يتم خلالها حسم ملف التجديد بشكل نهائي، كما أكد أعضاء اللجنة لوالد اللاعب إنه من الممكن أن يتم مكافأة اللاعب بالسماح له بالخروج معارًا للمشاركة مع أحد الفرق العربية التي ستشارك في بطولة كأس العالك للأندية بنسختها المقبلة.