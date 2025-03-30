شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ خطة تحصين كريم الدبيس من الإغراءات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 09:30 ص

استقر مسئولو النادي الأهلي على تمديد تعاقد كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق، مع تعديل القيمة المالية فى العقد الجديد بما يتناسب مع مجهودات اللاعب ومشاركته بصفة أساسية في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد تلقيه عروض احتراف مميزة.

وانضم كريم الدبيس إلى الأهلي فى صيف 2022 قادما من وادي دجلة، ويرتبط بعقد مع الأهلي حتى 2027.

وكان الدبيس أحد عناصر المنتخب الأوليمبي الذي شارك في أولمبياد باريس وحصل على المركز الرابع.

ورفض الأهلى عرضاً من فاماليساو البرتغالي في ديسمبر الماضى يتضمن استعارة كريم الدبيس 6 أشهر مع بند أحقية الشراء، وذلك بسبب رفض السويسري مارسيل كولر الاستغناء عن جهود اللاعب وحاجته لجهوده في ظل غموض موقف الثنائى التونسى على معلول والمغربى يحيى عطية الله.