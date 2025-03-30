شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الخمسة الكبار لاستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

بدأ اتحاد الكرة تحركاته واتصالاته مع عدة دول أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة بيراميدز والأهلي ، في إطار المرحلة الثانية من دوري nile للموسم الجاري 2024 _ 2025، وذلك بناءً على طلب النادي السماوي الذي تعهد بتحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب، حيث خاطب الاتحاد 5 دول هى إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا لتعيين طاقم دولي، وحال اعتذار هذه الدول سيتم مخاطبة دول أخرى مثل بولندا وبلجيكا والمجر.

وقدم نادي بيراميدز، الجمعة الماضي، طلباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن رغبته في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارته مباراته أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم 12 أبريل المقبل ضمن الجولة الثانية للدور الثاني لمسابقة دوري القسم الأول.

وقرر الاتحاد المصري اتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الصدد بعدما استوفي طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحياً، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي فور انتهاء اجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.