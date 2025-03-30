شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك لحراسة عرين فريقه في مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية، بعدما غاب عن مواجهة سيراميكا الأخيرة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتولى محمد صبحى حراسة مرمى الزمالك في مواجهة سيراميكا التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة، وفقًا للاتفاق مع الخواجة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى حدد محمد صبحى لحراسة المرمى في مواجهات الكأس، على أن يكون محمد عواد حارس المرمى في مباريات الدورى والكونفدرالية.

وكان عواد قد غاب عن الزمالك الأيام الماضية لمشاركته فى معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتى سيراليون وأثيوبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.