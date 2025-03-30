شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى إجراءات رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

وتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية فى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما رتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب، واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.

وتقرر سفر محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري إلى موريتانيا يوم 3 أبريل المقبل من أجل إنهاء إجراءات إقامة الفريق هناك استعداداً لمواجهة الهلال السوداني وجاء سفر شوقي وعدلي قبل سفر بعثة الفريق بـ48 ساعة، ويطير الأهلي إلى موريتانيا يوم 5 أبريل على متن طائرة خاصة ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.