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القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزين متتاليين على إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026 ليتربع على قمة المجموعة برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

منتخب مصر ينتظره توقف دولي خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل، وستشهد هذه الفترة إقامة مباراة أو مباراتين وديتين.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة فى تصفيات كأس العالم

أما فيما يتعلق بالمواجهات الرسمية، يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا ثم بوركينا فاسو خلال التوقف الدولي فى أكتوبر المقبل.

ويبدأ التوقف من يوم 6 أكتوبر ويستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر، ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا فى القاهرة ثم مع بوركينا فاسو فى ملعب الأخير، ومن المنتظر أن يتحدد الموعد النهائي للمباراتين خلال الفترة المقبلة.

تعتبر هاتين المباراتين حاسمتين بشكل كبير في صعود المنتخب لكأس العالم خاصة أنها تشهد مواجهة مع المنافس المباشر للفراعنة وهو منتخب بوركينا فاسو.

وسبق لمنتخب مصر الفوز علي بوركينا فاسو بهدفين لهدف باستاد القاهرة خلال مشوار التصفيات، سجلهما محمود حسن تريزيجيه.