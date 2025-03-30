شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين ينهي استعداداته الليلة لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للناشئين، بقيادة أحمد الكاس ، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا، الاثنين، فى افتتاح مشواره ببطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

ويفتتح منتخب مصر للناشئين مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا غداً، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو 3 أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين المختارة لتمثيل منتخب الشباب في البطولة القارية كالتالي:

عمر عبد العزيز (حارس) - عمرو عادل (حارس)- ياسين حاتم(حارس) -عمر محمد كمال(وسط)- نور أشرف(مدافع) - حمزة الدجوي(مدافع) - محمد شريف(وسط) - أدهم فريد (وسط)- آدم محمد(وسط) - مهند الشامي(وسط) - أحمد إيهاب (جناح)- محمد شحاتة (وسط) -حمزة عبدالكريم (مهاجم) - بلال عطية (وسط هجومي) -عبد الرحمن أبو اليزيد (وسط) - معاذ فوزي (مدافع) - عمر عبد العزيز -عبدالعزيز الزغبي(مهاجم) -فارس فخري (مدافع) - إبراهيم السيد (مهاجم) -أنس رشدي (جناح)- يوسف تامر (مهاجم)- زياد أيوب -باسل مدحت (وسط)- يوسف وجيه -محمود شاكر (مهاجم).