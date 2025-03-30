الامارات | ختام بطولة النادي المصري الرمضانية في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق ميمي الشربيني لقب البطولة الرمضانية للنادي المصري عجمان عقب الفوز على فريق بيراميدز 7-3 في المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 6 فرق.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي المصري لطفي حسين في بيان صحافي أن مجلس إدارة النادي قرر أن يطلق اسم المرحوم الكابتن أحمد أبوإسماعيل على البطولة الرمضانية هذا العام تقديرا لدوره الكبير في خدمة أبناء الجالية المصرية والمدربين واللاعبين المصريين طوال فترة تواجده في الإمارات والتي استمرت أكثر من 30 عاما، وكان له دورا كبيرا في تعاقد الأندية الإماراتية مع أشهر المدربين المصريين كونه يعتبر واحدا من أقدم اللاعبين المصريين الذي تواجدوا في الإمارات من سبعينات القرن الماضي.

وأشار لطفي حسين، أن مجلس الإدارة قرر أن يطلق اسم الراحل على كل البطولات الرمضانية المقبلة أيضا وهو ما يعتبره أعضاء مجلس الإدارة تقديرا لما كان يقدمه الراحل، كما تم إطلاق أسماء مدربين راحلين على كافة الفرق المشاركة ومنهم إيهاب جلال، وأحمد رفعت، وميمي الشربيني الذي فاز بلقب البطولة، وفي ختام البطولة تم تتويج الفرق الفائزة كما تم تكريم اللاعب حسين لطفي بلقب أفضل لاعب في البطولة وخالد أحمد حسين بلقب هداف البطولة كما تم تكريم اللجان العاملة والحكام.