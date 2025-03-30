شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. ركلات الترجيح تعلن تتويج الأحمر بالسوبر المحلى للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخرى.

ففى 28 أغسطس 2003، توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 3-1، شارك المارد الأحمر لأول مرة فى مباريات السوبر المحلى بعد اعتذاره عن المشاركة فى النسخة الأولى، وشارك فى هذه المباراة بصفته بطلا لكأس مصر، فى مواجهة الزمالك حامل لقب أول نسختين، وبطل مسابقة الدورى، وهى أول مباراة قمة تجمع بين القطبين فى مسابقة السوبر المصرى.

بقيادة تحكيمية للفرنسى آلان ساراس، وفنية برتغالية لكابرال مدربا للزمالك، وأوليفيرا مدربا للأهلى، انتهى الوقت الأصلى بالتعادل للمرة الثالثة على التوالى فى تاريخ البطولة، وانتهت الـ120 دقيقة سلبية لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليتجه الفريقان لحسم اللقب بركلات الترجيح.

أهدر طارق السعيد الركلة الأولى للزمالك، وتقدم ياسر رضوان للأهلى، وتعادل سامح يوسف للزمالك، وتقدم وائل رياض شيتوس، وفشل حسام حسن فى تسجيل التعادل، وزاد الفارق جيلبرتو لمصلحة الأهلى، وفى الرابعة أهدر محمد صديق الركلة الثالثة للزمالك ليتوج الأهلى بطلا للسوبر لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح "3-1".

مثل الأهلى فى أول سوبر كل من : عصام الحضرى، رامى سعيد، شادى محمد، هادى خشبة، وائل جمعة، محمد عمارة، إبراهيم سعيد (وائل رياض)، محمد شوقى، جلبرتو، محمد فضل (ياسر رضوان)، خالد بيبو (أحمد بلال).

بينما مثل الزمالك فى هذه المباراة: عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، وائل القبانى، بشير التابعى، طارق السيد، حازم إمام (سامح يوسف)، تامر عبدالحميد، المعتز بالله إينو (محمد صديق)، طارق السعيد، حسام حسن، عبدالحليم على (أحمد صالح).

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربع ميداليات برونزية فى بطولة كأس العالم للأندية.