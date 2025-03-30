شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيدات طائرة الأهلى يتوجهن إلى نيجيريا للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 04:15 ص

تتوجه بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلي نيجيريا اليوم، الأحد؛ للمشاركة في بطولة أفريقيا التي تقام خلال الفترة من 30 مارس وحتي 14 إبريل.

ويسعى فريق سيدات طائرة الأهلي ، بقيادة مديره الفني إبراهيم فخر الدين، لتصحيح الأوضاع بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك مؤخرا، وتغادر المحترفة تاتيانا بوكان لاعبة الفريق مع البعثة إلي نيجيريا اليون بدلا من اللحاق بالبعثة يوم 4 إبريل لخوض بطولة أفريقيا.

يأتي ذلك وفقا لقرار اللجنة المنظمة الذي يمنع سفر أي لاعبة عقب الاجتماع الفني، حيث كان يرغب الجهاز الفني في لحاق بوكانا بالبعثة عقب انتهاء جلسات التأهيل.

وتعرضت تاتيانا للإصابة أثناء مواجهة سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر، وغابت على أثرها عن مواجهة الزمالك فى النهائي.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، بالفوز على الأهلى بنتيجة 3-0 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.