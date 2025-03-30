شكرا لقرائتكم خبر عن مريم مصطفى توضح أسباب الاعتذار عن المشاركة فى بطولة أفريقيا للطائرة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مريم مصطفى لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن السبب وراء اعتذارها عن المشاركة في بطولة أفريقيا بنيجيريا.

وقالت مريم عبر صفحتها الرسمية علي أنستجرام أن ظروف مرض والدها السبب في الإعتذار عن المشاركة في البطولة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن القائمة المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية، المقرر إقامتها في نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

"مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى نيجيريا يوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية فجراً.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".