الامارات | «الإمارات للدراجات» ينتزع صدارة «فولتا إيه كاتالونيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل دراج فريق الإمارات خوان أيوسو، أول من أمس، معركته المستمرة في الصدارة مع بريموز روجليتش، من فريق «ريد بُل-بورا هانسغروه»، إذ تمكن من انتزاع الصدارة في المرحلة الخامسة من سباق «فولتا إيه كاتالونيا»، وذلك بعد انطلاقة قوية وسط السباق، قادته لاستعادة قميص المتصدر بفارق ضئيل قدره ثانية واحدة فقط.

من ناحية أخرى، وفي سباق كوبّي إي بارتالي في إيطاليا، أظهر دراج فريق الإمارات إيغور آرييتا أداءً قوياً، حيث احتل المركز الثاني في المرحلة الرابعة، خلف المتسابق بن توليت، من فريق «فيزما-ليز إيه بايك».

وبعد عبوره خط النهاية في المركز الثاني، يتقدم آرييتا إلى المركز الرابع في التصنيف العام، متأخراً بفارق 23 ثانية عن توليت، صاحب الصدارة، مع تبقي مرحلة واحدة.