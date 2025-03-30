الامارات | تحليق غير مسبوق لـ «النسور» في سماء المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق خورفكان رقماً غير مسبوق في تاريخ مشاركاته في دوري أدنوك للمحترفين، بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي، إثر تغلبه على ضيفه الجزيرة بهدف دون مقابل، أول من أمس، في الجولة الـ19.

ولم تتوقف نجاحات «النسور» عند هذا الحد، بل احتل الفريق المركز السابع بـ27 نقطة، وهو أعلى رصيد يبلغه منذ انضمامه إلى دوري المحترفين.

وتعكس المؤشرات الفنية والرقمية قدرات الفريق على تحقيق مركز متقدم في نهاية الموسم، لاسيما بعد جهود المدرب المواطن عبدالمجيد النمر في بناء فريق منضبط دفاعياً، ومتوازن هجومياً، وذلك منذ تسلمه دفة القيادة خلفاً للروماني آيسايلا.

ويعد فوز خورفكان على الجزيرة الانتصار الثاني توالياً لـ«النسور» على أحد الفرق الجماهيرية، بعدما كان قد فاز في الجولة الماضية على الوصل.

وقال عبدالمجيد النمر في تصريحات صحافية: «كان الفوز على الجزيرة صعباً، قياساً بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها الفريق المنافس، وتمكنا من الفوز عليه بفضل العزيمة التي يتمتع بها فريقنا».

وأضاف: «لاعبو خورفكان أضاعوا فرصاً عدة، بعد التقدم بالنتيجة بهدف الفوز الذي سجله المغربي الأصل الهولندي الجنسية طارق تيسودالي، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف في مرمى الجزيرة».

وتابع: «التكاتف أسهم في مواصلة نغمة الانتصارات بين الجميع، بداية من إدارة النادي واللاعبين والإداريين والجهاز الطبي وجميع العناصر، وأرى الفريق يمضي بشكل تصاعدي».

من جهته، قال لاعب خورفكان، عبدالله النقبي، في تصريحات صحافية: «إن التدريبات التي سبقت مباراة الجزيرة كانت توحي بأن الفريق مقبل على تحقيق الفوز».

وأوضح: «التعاقدات الجيدة التي أجرتها شركة خورفكان لكرة القدم، رفعت مستوى الفريق، والجهود المميزة للجهازين الفني والإداري في مواصلة بناء الفريق، أسهمت في رفع المردود الفني، وقادت إلى تحقيق أربعة انتصارات متتالية، وهو أمر ليس سهلاً».

عموتة: نتيجة قاسية ومباراة للنسيان

وصف مدرب الجزيرة، المغربي الحسين عموتة، خسارة فريقه أمام خورفكان بـ«النتيجة القاسية»، لكونها أفقدته ثلاث نقاط.

وقال في تصريحات صحافية: «تلقينا هدفاً من هجمة مرتدة، وحاولنا الرجوع بالنتيجة، لكننا لم نوفق في تسجيل هدف التعادل في مباراة للنسيان، وعلينا أن نعمل بشكل أفضل، لكي نكون مستعدين لمباراة الشارقة في كأس رئيس الدولة».