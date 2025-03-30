الامارات | بوهندي: فرصة الشارقة للفوز بالدوري موجودة.. لا مستحيل في كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد عضو شركة الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي، على أن فرصة «الملك» في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي لاتزال موجودة، على الرغم من فارق النقاط السبع، التي تفصله عن شباب الأهلي، عقب التعادل السلبي بين الفريقين، أول من أمس، في الجولة الـ19.

وقال بوهندي لـ«الإمارات اليوم»: «لاتزال الفرصة موجودة، وليس هناك شيء مستحيل في كرة القدم، خصوصاً أنه لاتزال هناك سبع جولات متبقية على نهاية البطولة».

وأضاف: «التعادل غير مرضٍ بالنسبة لي، كون الشارقة كان يطمح إلى الفوز بالنقاط الثلاث، ولكن الكرة لاتزال في الملعب، والدوري يتكوّن من 26 جولة، وهناك سبع جولات متبقية، لذلك فإن أمل الشارقة موجود في المنافسة، وحالياً الكل يتنافس في موسم كروي جميل، وأتمنى استمرار المنافسة حتى آخر جولة».

وتبقت للشارقة سبع مباريات في الدوري أمام كل من بني ياس والنصر وعجمان والوحدة والعين وخورفكان والوصل.

وعن ترشيح اسم مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، من قبل الوسط الرياضي لتدريب المنتخب الوطني خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، المقال من منصبه لسوء الأداء، قال بوهندي: «إذا كانت مصلحة كرة الإمارات تتطلب وجود مدرب الشارقة الروماني كوزمين، أو أي شخص في نادي الشارقة، فإن النادي لن يتردد في الموافقة على ذلك، لأن الكل يتمنى مشاهدة منتخب الإمارات في كأس العالم».