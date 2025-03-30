الامارات | مجلس دبي الرياضي يكشف عن مسارات سباق «بوكاري سوت» للجري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لسباق «بوكاري سوت» الدولي للجري عن المسارات الرسمية التي سيخوضها المشاركون في النسخة الأولى من السباق الدولي الذي يقام بمدينة إكسبو دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط في 12 أبريل 2025، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويتضمن التنافس ثلاث مسافات هي 5 و10 و21 كيلومتراً. وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس إن التسجيل للمشاركة متاح أمام العدائين من جميع الجنسيات، ومختلف المستويات البدنية في مختلف مسارات السباق حتى الثامن من أبريل 2025.

وأضافت أن سباق «بوكاري سوِت ران» سيقدم جوائز نقدية إجمالية تبلغ 60 ألف درهم لأفضل المتسابقين في مختلف الفئات، وسيتم منح الكؤوس للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من فئات السباق، مع حصول جميع المشاركين على ميداليات الفائزين وقمصان تذكارية.

وسينطلق السباق من حديقة الفرسان في مدينة إكسبو دبي، حيث سيستمتع العداؤون بالجري وسط مدينة إكسبو دبي التي شهدت أحداثاً رياضية دولية، ومرَّ على مساراتها أبطال عالميون في مختلف الرياضات، شاركوا في أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي، هذا الصرح الحضاري الذي ارتبط بأروع قصص النجاح والتميز والاستدامة.

وتُعد مدينة إكسبو دبي واحدة من أبرز المعالم الحديثة في الإمارات، وقد اكتسبت مكانة عالمية مرموقة من خلال استضافة «إكسبو 2020 دبي».

وتتميز المدينة بتصميمها المستدام ومرافقها الحديثة التي تجعلها موقعاً مثالياً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وسيحظى المشاركون بفرصة الجري عبر مسارات ذات مناظر خلابة، حيث سينطلق السباق من حديقة الفرسان، ويمر بمناطق حيوية داخل المدينة.