الامارات | المسافري: فرهاد مجيدي قضى على الخلافات في غرفة لاعبي البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم خلفان المسافري أن مدرب الفريق الأول، الإيراني فرهاد مجيدي، قضى على الخلافات داخل غرفة اللاعبين منذ أن تولى تدريب الفريق، ما عكس النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وقال المسافري لـ«الإمارات اليوم»: «تغيرت الروح بشكل كبير جداً داخل الفريق، منذ التعاقد مع المدرب فرهاد مجيدي، ولم يعد هناك أي أزمات بين اللاعبين والجهاز الفني».

وأوضح: «قبل تولي فرهاد المهمة، كان يوجد العديد من المشكلات، بسبب رغبة اللاعبين في اللعب بالتشكيل الأساسي، وعدم اقتناع المدرب ببعضهم، وكنت أضطر إلى التدخل بناء على طلب المدرب واللاعبين».

وأضاف: «مهمتي عدم التدخل، سواء في الجوانب الفنية أو الإدارية، لكن كان يُطلب مني ذلك، ومنذ قدوم المدرب مجيدي، تغير كل شيء، ولم أسمع عن مشكلة واحدة داخل غرفة تبديل الملابس، ما يؤكد تغير الروح والشكل العام للفريق، وأن المدرب قضى على المشكلات أو الأزمات بين اللاعبين أو الأجهزة الفنية».

وكان البطائح قد حقق فوزاً ثميناً على النصر بهدف نظيف في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، ليتقدم الفريق خطوة مهمة نحو منطقة الأمان، فيما تراجع النصر إلى المركز الثامن، بعد أن تعرض للخسارة الرابعة على التوالي.

وأضاف المسافري: «الابتعاد على مركزي الهبوط بفارق تسع نقاط لا يعد كافياً لضمان البقاء في البطولة»، مشيراً إلى أن «المركز الحالي لا يمثل أي ضغط على الفريق، خصوصاً أن هناك حالة من الثقة أصبحت موجودة في الفريق».