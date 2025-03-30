الامارات | «ليلة عيد» لجمهور دبا الحصن والوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجّر دبا الحصن كبرى مفاجآت الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد فوزه 3-2 على العين منقوص العدد (لعب بـ10 لاعبين)، في المباراة التي جرت بينهما أمس، في «ليلة العيد».

وحافظ دبا الحصن على حظوظه في البقاء بين الكبار في الموسم المقبل، بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد العين الذي استقبل خسارته الثالثة توالياً، عند 29 نقطة.

وسيطر العين على الشوط الأول بصورة كاملة، إذ تسابق لابا كودجو وسفيان رحيمي إلى إضاعة الفرص تباعاً، بفضل تألق حارس دبا الحصن سهيل عبدالله، الذي تحمّل عبء الضغط العيناوي المتواصل على مرماه.

وتغير سيناريو اللعب بشكل قاسٍ على العين في الدقيقة 44، حينما تعرض لاعبه الشاب جواو فيتور للطرد في أول ظهور له بقميص «الزعيم»، ليستغل دبا الحصن الموقف بأفضل صورة ممكنة، ويتقدم عن طريق بيري مالونغ من تسديدة عبر ضربة ثابتة اجتازت الحائط البشري وسكنت المرمى (45).

وبعدها تمكّن جواو فيتور، من تعزيز تقدم دبا الحصن بتسجيله الهدف الثاني من هفوة قاتلة للحارس خالد عيسى (45+4).

واستطاع العين في بداية الشوط الثاني أن يُقلص الفارق عن طريق سفيان رحيمي من متابعة لعرضية إريك ليُكملها في المرمى (55).

وسنحت لدبا الحصن فرصة من جديد لتوسيع الفارق، من انفراد أضاعه ميدانا كاساما بعدما تصدى له خالد عيسى باقتدار (65).

وضغط العين في ما تبقى من وقت لينجح لابا كودجو في تسجيل هدف التعادل من متابعة لعرضية كاكو (82).

ولكن دبا الحصن تمكّن من استعادة التقدم من جديد عبر هجمة مرتدة عكسية انتهت عند بيري مالونغ، ليضعها بشكل مثالي على يسار الحارس (78).

وعلى استاد كلباء، عاد الوحدة بثلاث نقاط غالية انتزعها من بين أنياب «النمور»، ليُعزز وجوده في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، مبتعداً بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه (الجزيرة والوصل).

ويدين الوحدة في هذا الانتصار لقائده أحمد نورالله، الذي سجل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل الصندوق، أبعدها الحارس سلطان المنذري، وعادت إليه ليضعها في الشباك.