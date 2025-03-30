الامارات | العراق يطلب نقل مباراته مع الأردن إلى أرض محايدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بنقل مباراته مع الأردن، في تصفيات مونديال 2026 المقررة في يونيو المقبل، إلى ملعب محايد، أو إقامتها دون جمهور، بسبب ما وصفه بـ«الأحداث التي رافقت مباراة العراق وفلسطين في العاصمة الأردنية عمان»، وانتهت بفوز «الفدائي» 2-1. وقال الاتحاد العراقي في بيان، إنه طالب الاتحادين الدولي والآسيوي بالتحقيق «في ما صدر من إساءات وهتافات عدائية وعنصرية وسياسية من قبل الجماهير الحاضرة التي تضمنت تهديدات مباشرة للجمهور العراقي، إضافة إلى الإشادة بشخصيات مدانة بجرائم إبادة جماعية».

ومن المقرر أن تقام مباراة الأردن وضيفه العراق في العاشر من يونيو المقبل.