شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الهلال السوداني تشعل المران قبل لقاء الأهلي وتذاكر مجانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق الهلال السوداني مساء السبت، بالقاهرة حضور جماهيري كبير على هامش استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي الثلاثاء باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تذاكر مجانية لجماهير الهلال السوداني

وأعلنت إدارة نادي الهلال توزيع تذاكر مجانية للجماهير بمقر السفارة السودانية بالقاهرة، لضمان دعم جماهيري كبير في اللقاء الذي يشهد إجمالا حضور 30 ألف مشجع.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.