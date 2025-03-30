موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

موعد مباراة الأهلى مع الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يواجه الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني

"كاف" قرر تعديل طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال، حيث تم تعيين الحكم التشادي محمد الحاج علي لإدارة اللقاء بدلاً من الحكم الموريتاني دحان بيدا.

كما تم إسناد مهمة المساعد الأول إلى الكاميروني ألفيس نجوجو، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، فيما يظل الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

القيمة التسويقية للأهلى والهلال السودانى

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.